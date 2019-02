Moskussafari fra Furuhaugli på TV

Nyheter

TV-kanalen har i dag vært på besøk hos Stein Pedersen ved Furuhaugli som tok med seg et kamerateam på moskussafari. Innslaget skal vises i morgen tidlig, torsdag 28. februar på TV2, og vil inneholde en reportasje fra dagens safari samt et direktesendt intervju med Pedersen og Hans Jacob Dahl.

- Vi har fått fem minutter til å snakke, noe som er ganske mye. Sportsutøvere for eksempel for bare ett minutt og 20 sekunder, forteller Pedersen.

Det var TV2 som tok kontakt med Furuhaugli angående reportasjen.

- Jeg vet ikke hvordan de fant oss, men vi får av og til slike forespørsler. NRK var også på besøk her dagen før og snakket om at de ville lage noe fra her, så det er ikke unormalt, forklarer Pedersen.

Innslaget som sendes i morgen var i utgangspunktet ment for å promotere vinterferieaktiviteter i Norge, men siden det kommer så sent blir det heller vinklet som et litt eksotisk innslag, ifølge Pedersen.

- Jeg var også tydelig på at jeg ikke ønsket å promotere det som en typisk vinterferieaktivitet, da det er få nordmenn og familier som nytter seg av tilbudet, men stort sett utenlandske turister, forteller Pedersen.

Han blir uansett å se på TV-skjermen i morgen tidlig.