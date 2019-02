Bli med på å bygge Dovrebanen i LEGO

Nyheter

Mountin Brick 2019 er det andre «jubileumsarrangement» i oppkjøringen og forberedelsene til Dovrebanens 100 års jubileum i 2021. Kong Haakon VII åpnet banestrekningen mellom Dombås og Støren på Hjerkinn 17. september 1921.

Modelljernbane i LEGO

Under arrangementet som går av stabelen nå til helgen vil deltakere få være med på blant annet LEGO workshop på lørdag. Workshopen blir lagt til Oppdal turisthotell, og byr på idemyldring og planlegging av bygging av en større jernbane-layout i LEGO med skinnegang, stasjonsbygninger, bygninger og landskap.

Modelljernbanen av LEGO skal inngå i Dovrebanens jubileumsmarkering i 2021, og i Oppdal nå i helgen blir det mulighet for alle interesserte å delta på byggeprosjektet.

Utstilling etterpå

Arrangementet fortsetter på søndag med LEGO-utstilling i samme lokale. Her forventes det opp til 25 utstillere, ifølge arrangør Mogens Juul Rasmussen.

På utstillingen blir det LEGO-modeller fra mange av de ulike teamene som LEGO selv produserer, samt entusiastenes egne skapelser som de selv har bygd med de ikoniske byggeklossene. For utstillingsdeltakerne vil det bli konkurranser med premieutdeling på slutten av dagen.

Det blir også mulighet for publikum å engasjere seg i LEGO-bygging, med opp til flere byggebord fylt med hundrevis av klosser hvor små og store kan sette fantasien til livs ved hjelp av brikkene. Et par utstillere vil også ha LEGO for salg.

Jubileumshjørne

På utstillingen vil det også bli etablert et eget hjørne med i samarbeid med Arbeidsgruppen for Dovrebanens jubileum. Her vil Norsk Jernbaneklubb avdeling Trøndelag, Dovrebanen – jernbanehistorisk forening, Oppdal Gammel Teknisk Forening, Oppdal kulturråd og Arbeidsgruppen for Dovrebanens jubileum markedsføre jubileet og invitere folk, lag og organisasjoner til å delta i jubileumsforberedelsene.

Norsk jernbaneklubb vil i tillegg presentere et mindre nyervervet modelljernbaneanlegg. Det vil også bli salg av jernbanehistorisk litteratur.