Hemmelige anbydere på Raumabanen

Nyheter

Jernbanedirektoratet vil ikke opplyse om hvem som har lagt inn anbud på Trafikkpakke 2 Nord, som består av Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen og Saltenpendelen (Bodø-Fauske-Saltdal). Det som er sikkert er at NSB og SJ har bekreftet overfor Dagsavisen 5. desember at de har lagt inn anbud. Fristen for å legge inn anbud gikk ut i desember før jul, og Jernbanedirektoratet skal nå gå gjennom anbudene. Jernbanedirektoratet kan ikke si mye om anbyderne.

- Vi er godt fornøyd med antallet tilbydere, forteller Liv Bergqvist, prosjektleder for Trafikkpakke 2 Nord, til OPP tidligere i vinter.

Et annet selskap som er prekvalifisert til å legge inn anbud er britiske Go-Ahead, som fikk Trafikkpakke 1 Sør der Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen inngår. MTR fra Hong Kong, tyske Arriva, franske Keolis og svenske Nobina er andre selskaper som er prekvalifiserte, men det betyr ikke at selskapene har lagt inn anbud.

- Minstekravet er at de det første halvannet året skal kjøre den ruteplanen som er i dag. I tillegg har vi bedt om produktutviklingsplaner, om hvordan de vil utvikle Dovrebanen utover minstekravene, sier Bergqvist til OPP i januar.

To-timersfrekvens

Samtidig jobber jernbanedirektoratet med en to-timersfrekvens på Dovrebanen. Bergqvist forteller at dette ikke ligger inne som en opsjon i avtalen, men at de nye driverne kan bli pålagt en slik endring.

Avgjørelsen om hvem som vil ha persontogtrafikken på Raumabanen og de andre strekningene fra 7. juni neste år fram til 2031, vil tas før sommeren i år.