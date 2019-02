Mindre fare for snøskred

Nyheter

Dette melder varsom.no på sine nettsider, som også skriver at de neste dagene med kaldere temperaturer fører til at det våte snødekket vil fryse til igjen. Slike temperatursvingninger har en stabiliserende effekt på snøen.

Varsom.no skriver også; når vedvarende svake lag får fuktighet for første gang, blir de svekket og da er faren for naturlig utløste skred stor, men etter dette vil de ha mistet sin energi og evne til bruddforplanting, og man kan si at man "friskmelder" snøen. På de aller høyeste toppene kan man nok ikke "friskmelde" hele snødekket enda, da mildværet sannsynligvis ikke har klart å trekke helt ned i bakken. Men de milde temperaturene vil ha hatt en stabiliserende effekt også der.

De skriver også at det som nå har skjedd med snøen i hele fastlands-Norge er positivt for snøskredfaren, og gjør det enklere å vurdere skredsituasjonen. Når snødekket blir gjennomfuktet og fryser til igjen er det svært lite sannsynlig at et skred vil forekomme.

Varsom.no lister også opp tre ting det kan være lurt å tenke på når du vurderer snøskredfaren fremover:

Fester nysnøen seg godt til underlaget? Blir det sjikt innad i den nye tørre snøen som kan løsne? Plussgrader og regn på tørr nysnø vil lett gi våte løssnøskred eller våte flakskred.

Følg med på snøskredvarslingene på varsom.no for oppdateringer på situasjonen, og for å få gode råd til hva du bør følge med på.