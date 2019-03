Det ble varmerekord på Bjorli i februar

Nyheter

13,3 grader på Bjorli i februar var tangering av forrige varmerekord i februar. Det er bare 0,2 grader under varmerekorden for Bergen i februar.

2,4 grader var snittemperaturen målt i februar i 2018 på Bjorli. I fjor var februar på et snitt på - 9,3 grader. Den laveste temperaturen er omtrent lik: - 25,9 grader i år. -28,2 grader i 2018.

1.mars var årets kaldeste dag på Bjorli i 2018. Da ble det målt 33,1 minusgrader på Bjorli målestasjon. På årets første marsdag er det 30 grader varmere enn i fjor.

Langt fra toppen

Det er langt unna den varmeste februar som er målt på Dombås, siden målingene her startet i 1870. I år var det målt en gjennomsnittstemperatur på Dombås, på - 3,1 grader. Det var et avvik fra normalen på 4.6 grader. Den varmeste februar som er registrert er i 1990. Da var det en gjennomsnittstemperatur på 0,2 grader, og et normalavvik på 7,8 grader.

Av de 20 varmeste februarmånedene som er målt, er 8 fra 1990 til i år. 1930-tallet var også et tiår med milde vintre, med fire av de varmeste februarmånedene som er målt. Den kaldeste februar mål på Dombås var i 1947, med et gjennomsnitt på -19,9 grader og et avvik fra normalen på -9,3 grader.