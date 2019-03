Pop-up er pop-ulært

Nyheter

Lørdag formiddag var det en jevn strøm av kunder innom butikken, og Gunhild Mømb og Marlene Nørstegård hadde fullt opp med å betjene kassen og rydde i klesstablene.

– Det har gått veldig bra. Det er mye folk innom her i dag og det var faktisk enda flere i går, på åpningsdagen. Omsetningen overgikk forventningene, forteller Mømb.

På kun to dagers har lokalene i gamle Bjorligard hotell blitt forvandlet til butikk.

– Sjefen min fikk beskjed i forrige uke om at han skulle opprette pop-up-butikk her på Bjorli, så han har hatt det travelt for å finne egnede lokaliteter og ansatte. Først onsdag morgen var lokalet i boks, så det har vært hektisk for å få alt klart, sier Mømb.

Pop-up-butikker blir stadig mer populært i Norge. Konseptet går i all enkelhet ut på at butikken er midlertidig. Butikken på Bjorli vil således holde åpent hver helg frem til påske, samt hele påsken.