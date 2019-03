7 nye moskuser felt i dag

Nyheter

Til nå har SNO tatt ut 11 dyr, av anbefalingen på 20 dyr. Utfordringen er å finne flokker som er små nok til at de kan felles. I dag tok de ut fire voksne kyr, to fjorårskalver og en toåring.

Tar ut flokker ikke enkeltdyr

-Vi hadde egentlig planlagt å felle en flokk på 5 dyr. Denne flokken hadde blitt noe større da vi kom dit, da var det plutselig 15 dyr, og det ble for mange å ta ut.

Uttaket fungerer slik at vi tar ut flokker istedenfor enkeltdyr. Det som kan skje om vi tar ut et dyr her og ett der, er at de gjenværende dyrene i flokken vil bli skyre, og redd folk. Hvis moskusen på Dovrefjell blir redd folk har vi ett problem, det mye ferdsel og turisme rundt den, så det er kritisk om den blir skyr. Derfor må vi finne passende små flokker som vi tar ut, slik at vi ikke forstyrrer dem unødig, forteller Tord Bretten i statens naturoppsyn.

Bestandsmål på 200 vinterdyr

Forvaltningsplanen har som mål å holde bestanden på rundt 200 vinterdyr i artens kjerneområde på Dovrefjell. En større bestand øker risikoen for at dyr skal vandre ut av kjerneområdet og skape konflikt med mennesker og andre interesser.

- Vi har hatt 300 dyr her på det meste. Med 200 vinterdyr får vi kanskje mindre smittespredning og du får mindre potensial for konflikt mellom mennesker og moskus, mener Tord Bretten.

Under moskustelling sist vinter ble det registrert 244 dyr. Fylkesmannen i Trøndelag kom derfor i oktober i fjor med et råd til Miljødirektoratet om å redusere moskusbestanden denne vinteren. Rådet ble gitt i samråd med fylkesmennene i Oppland og Møre og Romsdal. I sin tilråding anbefalte fylkesmannen et uttak på 20 dyr.

Har konflikter i bakhode

Når vi skal velge område å ta ut dyr, har vi fokusert på å ta ut flokker der det har vært problemer. Spesielt i sør har det vært en del konflikter der moskusen har kommet inn i hytteområder og lignende. Så vi prøver og ta ut dyr i sør i forhold til nord der det har vært lite problemer, forteller Bretten.

Dyrene går ikke til destruksjon, derimot blir det meste nyttet.

-Vi frakter dyra ned til Rennebu der de flås og slaktes. Slaktet blir igjen, mens skinnet tar vi med tilbake til Oppdal og fryser det for salg, avslutter Bretten.