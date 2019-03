Skiskyting på timeplanen

Nyheter

Elevene har fire fagdager gjennom året, og har allerede fått prøvd seg på curling og ishockey på Proel arena på Lalm. Tirsdag gikk turen til Dombås skistadion, der blant annet skiskyting sto på planen.

– I dag tar vi med klasserommet ut, forteller idrettsfaglærer Lene Jevnheim.

Fokus på allsidighet

Hun forteller videre at de rundt 45 elevene, fra alle tre trinn, har valgt programfaget breddeidrett, som er et femtimers fag som tar for seg allsidighet, aktiv hverdag, i tillegg til at det har tradisjonelle idretter.

– Det har fokus på basistrening, trening og helse. Dette innebærer en allsidig trening og legger vekt på idrettsglede og ferdighetsutvikling. I breddeidretten ønsker vi å vise frem forskjellige idretter, samt de ulike anleggene som finnes i regionen, sier hun og retter en stor takk til de frivillige som er med dem på arenaene.

– Både på Lalm og Dombås er det med frivillige som bruker av sin tid til å vise oss arenaene og som stiller med utstyr og er med å gi elevene innføring i idrettene, utdyper hun.

Fornøyde

Elevene ble delt opp i grupper, og fikk grunninnføring i skyting, gå stafettrunde, lære skiteknikk, samt gå en litt lengre skitur. På standplass var det Anders Norderhus og Runi Arnekleiv som veiledet gruppene. Arnekleiv forteller at skytingen tydelig tiltaler mange.

– Mange som kanskje ikke trives så godt på ski, synes det er artig når de får skyte. På stafetten tidligere i dag var det de som skjøt best som vant, og da gjorde det ikke så mye at de ikke var like kjappe på ski, sier hun.

Oline Vorkinnslien fra Dovre går idrettslinja og syntes det var kjekt med en dag i hjemlige trakter.

– Det er artig å drive med litt andre ting enn det vi vanligvis gjør, sier hun.

Hun er godt kjent på Dombås skistadion, da hun selv drev med skiskyting til inntil for to år siden. Hun synes medelevene gjør en god innsats, selv de som ikke har prøvd skiskyting før.

– Jeg synes de er flinke. Det er jo ikke så lett, og så blåser det litt i dag, også, sier hun, før hun legger seg ned på standplass igjen.