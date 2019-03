Dårlig skodde vogntog fører til rådyre forsinkelser

Nyheter

I tillegg mener MA at det bør være krav om at sjåfører har hatt opplæring i å kjøre på vinterveger. En enkelt hendelse fører til forsinkelser og store direkte kostnader for de som blir berørt når et vogntog blir stående fast.

- Vi er glade for at regjeringen nå setter søkelyset på de mange og tildels store utfordringene dårlig skodde og uerfarne sjåfører har ført til i vinter, sier MA - Rusfri Trafikk avdeling Oppland i sitt årsmøte.

MA - Rusfri Trafikk kan fortelle om flere tilfeller av trafikkulykker med alvorlig skadde personer som helt uskyldig har havnet i en ulykke fordi vogntog har fått skrens på hengeren og truffet motgående kjøretøy.

- Det er nå flere som nå ligger meget hardt skadd på sykehusenes intensinavdelinger på grunn av dette, sier de.

Men ikke bare fører dårlig skodde vogntog til trafikkfarlige situasjoner og ulykker, men dette medfører også store samfunnsøkonomiske kostnader, hevder MA.

Havarerte vogntog fører til store kostnader

I slutten av januar fikk et bulgarsk vogntog stopp i 2 timer på E6 ved Hvam i Akershus i rushtrafikken en mandags morgen på vinterføre. Dette førte til at trafikken tårnet seg opp kilometervis i begge retninger. Lastebil.no spurte forsker Askill Harkjerr Halse ved Transportøkonomisk institutt om den samfunnsøkonomiske verdien av reisetid med forskjellige trafikkformer og i forskjellige regioner. Han kunne derfor sette et konkret tall på hendelsen som rammet trafikkbildet nord for Oslo denne morgenen.

- Vi vet ikke hvor lenge hver enkelt bilist måtte stå i kø, eller hvilke muligheter de hadde til å unngå køen. Men hvis vi antar at 12 000 biler i gjennomsnitt ble en halv time forsinket blir kostnaden omtrent 2,5 millioner kroner, forteller Halse til lastebil.no.

Halse oppgir at kalkylen bygger på at en uventet økning i reisetiden koster omtrent 6 kroner per minutt per reisende. Her er det også tatt hensyn til at det kan være flere i bilen, og kostnaden inkluderer båre tapt arbeidstid og tapt fritid.

- Bedre kontroller ved grenseoverganger og enda strengere krav til vinterdekk, utstyr og sjåførens kompetanse må til for å unngå de store samfunnsøkonomiske konsekvensene dette fører til, krever MA - Rusfri Trafikk Oppland i sitt årsmøte.