Et ordentlig krafttak mot kreft

Kvelden åpnet med talentfulle Ulla Riise som spilte og sang «send me your location».

Krafttak mot kreft har blitt en årlig temakveld arrangert av bygdekvinnene, og i år hadde de fått tak i Berit Jevnaker, distriktssjef for kreftforeningen i innlandet til å holde foredrag.

– Vi er veldig takknemlige for arbeidet bygdekvinnene gjør her, og det er også veldig betryggende å vite at dere står på å gjør en god jobb for kreftsaken, sa hun.

Videre la hun frem hvordan kreftforeningen ser ut fra innenfra, der vi fikk et godt innblikk i ulike tema innen Kreftforeningen.

Givende arbeid

I Lesja er det Lene Fjeld-Gilberg som er kreftkoordinator, og hun la frem hva arbeidet hennes går ut på.

-Arbeidet mitt går ut på å gi råd, eller bare å hjelpe å finne svar i forbindelse med kreft. Jeg prøver å tilrettelegge hverdagen for den syke og pårørende på best mulig vis. Dette varierer fra person til person, hvor langt de er kommet i sykdommen, og hvilke diagnose den enkelte har. Men når det gjelder kreftformer få overlever så går ofte jobben min ut på å gjøre dagene best mulig, og legge til rette for en verdig avslutning. Det er selvsagt trist arbeid til tider, men det er utrolig givende å kunne gjøre en forskjell for folk i en slik situasjon, fortalte Lene.

Personlig historie

Tilslutt ville Ola Jorøy fortelle sin historie om da hans kone døde av kreft for 10 år siden.

-Den kreftformen Torill døde av, er ikke like dødelig i dag. Så kreftforskningen har gått fremover på siden da. Hun fikk føflekkreft, med spredning, og de greide ikke å fjerne alt. Hun fikk diagnosen i 2005, og gikk bort andre juledag i 2008. For meg var det viktigste å være en god støttespiller, men det klarte jeg ikke alene. Det satt langt inne, men jeg måtte spørre om hjelp. Jeg tok imot all omsorg jeg fikk, og det gjorde meg sterkere. All motgangen har gjort meg til et bedre menneske, fortalte han.

I løpet av kvelden ble det samlet inn 4400 kroner på loddsalg. Ulla Riise og Jørgen Torstad avsluttet kvelden med å spille «Shallow».