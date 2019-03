Fokus på klima og naturmangfold

Nyheter

Av Rolf Grindstuen

For Senterpartilaga i Norddalen

Det var godt oppmøte, 70 stk. Det var gode og tydelige innledere som fra hvert sitt fagområde fortalte hvordan norddølene burde jobbe sammen for å få måla sine realisert og får gjennomslag politisk på stortinget. Gjennomgangstonen var at man måtte stå sammen som et lag både på region nivå, men også på kryss av fylkesgrenser.

Det var stort fokus på både klima og naturmangfold opp mot både vei, bane og flyplass. Svv informerte om at de i alle sine utredningsprosjekter benyttet seg av fagfolk til å vurdere dette. Opp mot flyplass så viste Gudbrandsdal Lufthavn sin representant til utviklingen av el teknologi og fly som benyttet seg av biodrivstoff. Guttorm Tysnes viste til at NLF sine fylkesrepresentanter både i Nord, sør, øst og vest betrakter Innlandet som en spesielt viktig trafikk korridor da mye av verdiene og varene som skal fraktes ut av landet går gjennom nettopp innlandet og norddalen.

Det ble åpnet for spørsmål og meget engasjerte tilhørere utfordret innlederne både på hvordan de kunne jobbe smartere for å få mer ut av prosjektene sine, men også på hvordan man politisk jobbet for å få gjennomslag sentralt på de utfordringene man står overfor i norddalen.

Innledere:

Bengt Fasteraune Stortingets transport og kommunikasjonskomite.

Magne Flø Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen

Erling Lusæter Gudbrandsdal Lufthavn

Svein Sunde Gode vegar AS

Guttorm Tysnes NLF

Cato Løkken Avdelingsdirektør SVV Oppland

Et meget vellykket møte der man fikk utvekslet mye erfaring, med ung framoverlendt tankegang.