Kai og Are lærer flere tusen år gammel tradisjonshåndtverk

Pil og bue har vært et nyttig våpen og verktøy både til jakt og strid i hele verden gjennom store deler av menneskets historie, og stammer tilbake til over 20 000 år siden. Per Onsrud og Erik Diseerud er tradisjonsbærere av kunsten å lage et slikt redskap, og tok med seg denne kunnskapen til Hjerleid i helgen.