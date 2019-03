Ålesund møtte Trondheim på Dombås i het duell

Nyheter

Det ble til slutt Ålesund sjakklubb som kunne stikke av med seieren i Midtnorgeserien i sjakk, og kom seg dermed videre til kvalifiseringsrunde til eliteserien. Laget møtte Trondheim i denne avgjørende duellen, som ble holdt på Dombås Hotell nå i helgen.

- Vi møtes på midten. Da blir det gjort på en dag, uten overnatting. Det er billigere for begge klubbene, sier leder for Ålesund sjakklubb, Arne Unneland, om hvorfor de valgte å legge finalen til Dombås.

De to lagene spilte finalen i Midtnorgeserien, som innebærer Trøndelag og Møre og Romsdal.

Fem spillere på hvert lag møtte opp, og det var en dypt konsentrert gruppe sjakkspillere som hadde tatt seg til rette ved lobbyen i hotellet.

- Det er et flott hotell med fine forhold for å spille sjakk. Det er greit med en rolig plass, for man blir sensitiv for bråk når man spiller. Vi har blitt godt mottatt og fått mye hjelp, forteller Unneland om de valgte lokalene.

- Det er også supre lokaler i kjelleren her. Det har potensiale, og Dombås ligger sentralt med toglinje, så det er lett å komme hit både fra Ålesund, Trondheim og Oslo, sier han.

Finalen begynte 11:30 på søndag formiddag, og varte i drøye fire timer før stillingen ble avgjort.