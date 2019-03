Skøyteblide barn på Dovreskogen

Nyheter

Det er Dovre og Dovreskogen idrettslag som står for allidretten. Om høsten starter de opp med inneaktiviteter i gymsalen på Dovre. Deretter har de svømming mot jul, og etter jul er det skøyter så lenge isen holder. Isen er lagt på grusbanen på Dovreskogen, ved ballbingen, og der må til noe brøyting innimellom.

– Jeg står for brøytinga, men det må sies at det utrolig gøy å være her å følge ungene fra de starter etter jul og til nå altså. Alle sammen har utviklet seg, alle har fått bedre balanse, og man ser de føler mestring, det er bra for dem. Og givende for oss som er rundt, forteller Egil Romsås.

Hjelpetrener må til

De store barna liker å spille ishockey og drive med hinderløype, der er Marlene Brenden, Ingvild Brenden og Karine Romsås hjelpetrenere. Barna henger rundt dem, og de er tydelig populære.

Eline Markrud Sletten (7) gleder seg til dagens trening.

– Det er artig å gjøre ting her, det som er mest gøy er å leke haien kommer. Det hender at vi faller, og da er det ingen som hjelper oss, sier hun.

– Hva var det du sa nå, bryter Egil Romsås inn. Ingen som hjelper deg? Jeg føler ikke at jeg gjør annet enn å løfte folk på beina igjen!

Eline humrer litt før hun skøyter ut på isen igjen til de andre barna.

Pølse og lek

– Barna blir delt i to grupper der de er aktive en times tid, før vi tar en stund ved bålpanna, der alle får pølse og saft. Det er egentlig Grethe som bruker å styre dette her, men i dag er det jeg sier Egil.

De minste barna er bare to år, en av dem er Syver Skomakerstuen Stokstad, han fyker rundt bana mens han skyver en bruskasse fremfor seg.

– Jeg kjører kasse, sier han blidt.

Men det han liker best er å spise pølse, for han peker mot bålpanna og sier «pysje».

Når så mange barn er i sammen må det til noen voksne til å passe på, Oline Vokinnslien har ansvar for de små barna, sammen med søster Anne Vorkinnslien.

– Det er gøy å være sammen med barna, det går mye i frilek for de minste, men vi har også hinderløype. Barna kommer med forslag, også prøver vi å legge det opp der etter, avslutter Oline.