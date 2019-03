Juni tok bronse

Nyheter

Juni hadde en god dag i sporet og hadde muligheten til å vinne fellesstarten, som en av favorittene før start. Hun har gått bra i hele år og med god skyting er hun alltid med i toppen. Fredag ble en vanskelig dag på skytebanen for Dombås-jenta. Med hele fem bom ble det vanskelig for Juni å kjempe om gullet, men medalje ble det likevel med stor fart i løypa.

Dombåsingen fikk en bom på de to første skytingene, og var etter to skytinger bare 17 sekunder bak Mari Wetterhus som ledet rennet på det tidspunktet. Juni fikk fire bom totalt på de to stående seriene og endte totalt opp med fem bom og dermed en tredjeplass i mål ett minutt og elleve sekunder bak vinneren Mari Wetterhus fra Svene IL. Hilde Fosse fra Voss Skiskytterlag tok sølvmedaljen.

Kristoffer Tordhol Sverdrup gikk i 19-årsklassen og endte på en 15. plass med totalt fem strafferunder, 1.39 bak vinneren Jørgen Solhaug Sæter fra Os IL. Han vant foran Eirik Nome, Marnardal IL og Kjerand Tronerud Kvelvane fra Voss Skiskytterlag. I M20-21-klassen ble Jo Brøste Nørstegård nummer 32 med tre strafferunder, 4.03 bak vinneren Trygve Bondhus Often fra Tynset IF. Sivert Guttorm Bakken, Vingrom IL tok sølvmedaljen foran Fredrik Arne Grusd fra Fossum IF.

Senere i dag skal Mari Sverdrup og Øystien Ulekleiv i aksjon på sine fellesstarter. Dette er vanlig norgescup og ikke NM-distanse for seniorene. Senere i helgen skal seniorene gå sprint, mens juniorene og ungdomsløperne skal kjempe om nye NM-medaljer på sprint og stafett.