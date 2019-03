Økning i antall hjelpetrengende i Oppland

Nyheter

– Flere og flere barn og unge vokser opp i familier hvor det ikke er penger til annet enn det aller nødvendigste, sier Eva Chanita Engerengen i en pressemelding.

Hun er styreleder i Opplandshjelpen, som fram til nyttår hadde navnet «Hjelp oss å hjelpe Oppland». Nå har de klar sin årsrapport for fjoråret. Dette er en er en frivillig organisasjon som bistår mennesker som har behov for akutt mathjelp og er i en vanskelig økonomisk situasjon. .

– Ofte er en av årsakene at det offentlige ikke bistår som det skal. Årsaken til de økonomiske problemene er så mangt, men sykdom, arbeidsløshet og utfordringer med NAV går igjen, sier Engerengen.

Omtrent halvparten av dem som har tatt kontakt er faste brukere, og halvparten er nye. De opplever at for mange er det nok med hjelp en gang, andre har behov for hjelp over en lengre periode. Det er både enslige, familier, studenter, eldre, rusmisbrukere, hjemløse og andre som benytter seg av organisasjonen. Det kan være mat, sko og annet utstyr, men de hjelper også familier som ikke har råd til å feire bursdager for barna sine. I løpet av fjoråret bisto de ved 12 bursdagsfeiringer.

Engerengen oppgir at det ble kjøpt barnehagedresser til 37 barn, og20 ungdommer fikk ny utejakke eller ullgenser. 20 ungdommer har fått nye hverdagsklær og 51 personer har fått nytt ullundertøy. 163 barn og 98 voksne har fått julegaver av Opplandshjelpen.

Her er oversikten over hele fylket: