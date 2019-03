Nyheter

Årsaken kalles tabata, og er en treningsform med høy intensitet. Det er dombåsjentene Mathilde Brun og Carina Lindsø som har startet opp tabata- basert sirkeltrening på treningssenteret, og etter oppmøtet å dømme er det svært populært.

Styrke og kondisjon

En tabata består av åtte runder a 20 sekunder arbeid og ti sekunder hvile. Jentene kjører vanligvis fem eller seks stasjoner. Målet er å få opp pulsen, og å holde den høy.

– Dette er høyintensitetstrening. Vi jobber styrke, samtidig med kondisjon, forteller Mathilde.

Det var under et instruktørkurs i Trondheim at hun først lærte om treningsformen. Da hun kom hjem til en tidlig juleferie i fjor, tok hun initiativ til å starte opp med tabata på Dombås. Tilbudet ble raskt populært, og nå har hun og Carina 10-14 deltakere hver gang.

– Det er motiverende å trene sammen, slår jentene fast, og legger til at selv om man trener sammen, er det fullt mulig å gjøre egne tilpasninger.

– Man kan kjøre sitt eget tempo og tilpasse øvelsene, eksempelvis om man har problemer med et kne, forklarer de.

God hverdagstrening

Carina og Mathilde har også annen trening ved treningsstudioet, både slyngetrening, tung styrke og vanlig sirkeltrening. Tabata kjører de tirsdag og torsdag kveld, uten oppmøteplikt.

– Folk er med så ofte og lenge de ønsker, sier instruktørene.

De forteller at tabata også kan brukes i andre treningssammenhenger, som på tredemølle, eller som en del av annen trening. Jentene kjører gjerne to grupper på sirkeltreningen, dersom flere ønsker å delta.

– Det er viktig å tenke på folkehelsa, og dette er god hverdagstrening, lover Carina.

– Mange av de som er med nå, sier de allerede kjenner en forandring, tilføyer Mathilde.