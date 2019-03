Nyheter

Fire klubber fra Trondheim til Gjøvik samlet seg på Dombås i fotballhallen lørdag. Lagene var såpass spredt geografisk at Dombås ble et fint sted å møtes på midten.

- De som er med og spiller her er fra 16 til 56 år, ferdighetene er på ulike nivå, og for at alle skal få en god opplevelse må vi ha fokus på å behandle hverandre med respekt. De som har best ferdigheter har vært veldig flinke til å inkludere de som ikke har like mye ballfølelse, og alle som er med viser god omsorg og forståelse for hverandre. Det blir egentlig feil å kalle det cup, for vi har ikke noe sluttspill. Alle lag spiller fire kamper hver på 12 minutt. Og fokuset er å få til bra spill, inkludering, og å ha det gøy. Vi er veldig fornøyde med å få låne hallen, og jeg vil bare si at vi har blitt møtt med stor gjestfrihet, forteller trener og lagleder for Lillehammerlaget Wednesday United, Pål Erik Heilstad.

Oppfordrer til å stille lokalt lag

Pål Erik savner et lag i Nord Gudbrandsdalen å spille mot, og oppfordrer kommunen og idrettslaget til å samarbeide om å få det til.

- Det er ingen lag mellom Hamar og Trondheim, og vi skulle gjerne hatt et lokalt lag og spilt mot her. Idrettsnorge har en visjon om «idrettsglede for alle!». For at vi skal gjennomføre det må det være et tilbud til alle, også de med psykisk utviklingshemming. Det er litt mer organisering og oppfølging, men det får folk til om de vil. De har det så gøy sammen, og får beveget seg hele dagen. På slike cuper som denne får de møtt likesinnede, og kanskje knytt noen nye bånd. Det er gull verdt, mener Pål Erik.

Bonus å få leid ut hallen

Styreleder i fotballgruppa Dombås IL, Knut Petter Haadem syns det er supert at folk tar kontakt.

- Finanser er jo i orden, men det er absolutt en bonus at vi får leid den ut, og får inntekter på det. I forkant har det vært mye promotering av cupen i mediene, blant annet der flere kjendiser har sendt videohilsen til deltakerne. Dette bidrar til at hallen blir bedre kjent på landsbasis, og kanskje også andre vil leie den i fremtiden, sier Knut Petter Haadem optimistisk.