Verdifull kulturhistorie

– Vi er helt i startgropa med dette, selv om vi starta for et år siden. Statskog og fjellstyret har register over buer, og vi må først få en oversikt på hva som er registrert fra før. Vi har sett at de fikk det til i Dovre, så da tok vi kontakt med Ola Tovmo. Han ble med på styremøte, og demonstrerte hvordan dataprogrammet med registrering fungerte. Vi så at det var lett å overføre samme måte å registrere på i Lesja som i Dovre. Mange tenker kanskje det at vi burde kommet lengre, men nå er det slik at om sommeren er det mye annet som skjer, så da gikk det en stund før vi kom skikkelig i gang, sier leder i Lesja historielag, Oddvar Romunset.

Elektroniske hjelpemiddel

– Arnfinn Kjelland som har skrevet bygdebøkene satt på Facebook, og der fant han ei gruppe om gamle buer i Lesja. Han tok kontakt med oss i historielaget med en gang og fikk oss over dit. Det er utrolig mye som kommer frem på disse gruppene. Der kommer vi i kontakt med ulike verdifulle personer, som kan føre oss videre til andre personer som er godt kjent i fjellet. Dette har vært veldig nyttig for oss, forteller Oddvar.

Viktig med krypinn

– Det er umulig for meg å gjette på hvor mange buer jeg tror det finns, men det må i alle fall dreie seg om tusener. Tenk på før i tiden når det ikke var så flott turutstyr, og folk skulle på jakt og fiske. Det viktigste var å ha tak over hode om natta. Kanskje de bare murte seg opp en simpel koie, kanskje de tok seg bryet med å bære inn materialer og sette opp en skikkelig bu. Det var i alle fall alfa omega med et krypinn. I dag er det bare å ta med seg et telt, eller en jervenduk. Så det var mer behov for slikt før i tiden, sier Oddvar.

Tar vare på historiene

– Det som er spennende med gamle buer er kulturminnene, spor etter hva folk i tidligere tider har drevet med. Historiene rundt det. Vi håper at vi tilslutt får en oversikt over hva som finnes, og at vi kan gi ut ei bok med bilder og beskrivelser. Det er ikke sikkert vi får med alle, men vi skal prøve så godt vi kan. Målet er å ta vare på kulturtradisjonen i Lesja, avslutter Oddvar.