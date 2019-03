Ditt ansvar

Nyheter

De presiserer at du gjerne må lage mat på eget kjøkken og selge videre, men at det er helt og fullt ditt eget ansvar å ta vare på matsikkerheten, slik at folk ikke blir syke av det du lager.

Viktige vurderinger

Høysesongen for konfirmasjoner og selskaper står for døra. Mange tilbyr fristende, hjemmelaget mat til salgs på Facebook og andre steder på nettet. Mange lar seg friste, heller enn å svette på kjøkkenet selv. Mattilsynet sier dette er helt greit, så lenge man tar noen forholdsregler og følger kravene i regelverket.

– Den som lager mat for salg til andre bør tenke gjennom om kjøkkenet er hygienisk, om ingrediensene i maten er lett bedervelige, om man har nok plass i kjøl/frys til oppbevaring, slike ting, sier Ågot Li som er seniorrådgiver i Mattilsynet.

Hun oppfordrer alle som vurderer å kjøpe hjemmelaget mat på nettet til å spørre om hvor råvarene kommer fra og hva de inneholder, dette gjelder også allergener. Det er ikke lov å bruke privatimporterte råvarer. Alle som jevnlig selger mat fra eget kjøkken må melde fra til Mattilsynet.

Hold gjestene friske

Ikke alle typer kjøkken og utstyr egner seg til å lage all type mat, når man skal selge videre og samtidig være trygg på at ingen blir syke av maten.

– Det er lavere risiko med å lage en formkake enn å lage varmretter til et stort selskap, sier Li.

– Den som lager maten må tenke gjennom mulige smittefarer på sitt kjøkken og hva som må til for å lage trygg mat til andre, utdyper hun.

Tenk restaurant

Mattilsynet oppfordrer de som lager mat for salg hjemme hos deg til å tenke som om de var på et restaurantkjøkken. Dette innebærer å vurdere forurensningsfarer, hvor konsekvenser kan være at man setter mattryggheten i fare. Dette går eksempelvis på renhold og orden, omgangssyke i familien, nysgjerrige barn som vil bidra, kjæledyr som bør holdes unna kjøkkenet.

– Du bør også vurdere om du har behov for å legge til rette for et eget rom hvor du kan jobbe uforstyrret og adskilt fra smittekilder, avslutter Li.