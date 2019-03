Nyheter

- Vi ønskjer å tilby noko for dei som ikkje driv med idrett. Dette er rett og slett ein spilkveld med sosialt samvær, fortel Grethe Romsås i idrettslagets styre, som var med å arrengere aktivitetskvelden på Skogvang, Dovreskogen.

- Det er mykje å styre med i Dovre, men det er stort sett reine idrettar som fotball, langrenn og skiskyting. Vi følte det mangla eit tilbod for dei som ønskjer det sosiale, utan eit konkurransepreg, fotel Romsås.

Artig aktivitet

Spillkvelden var eit aktuelt tilbod for alle mellom 12 og 18 år i Dovre kommune, men berre seks ungdommar møtte opp under idrettslagets første aktivitetskveld.

- Det blei få, men dei kosar seg. - Mange driver med fotball og ski no, så kanskje det blir meir aktuelt etter sesongen er over, meiner Romsås, som legg vekt på at trivselen er det viktigaste.

Og trivsel var det slettes ikkje mangel på, for det var ein ivrig og flirfull gjeng som satt rundt bordet inne på Skogvang. Det var brettspill det gjekk i, og dei vaksne serverte saft og pølse.

Her vart det alt frå Ludo til minifotball, så ungdommen hadde eit variert antal spill å velje mellom.

- Det er artig og løyle, var ungdommane rundt bordet samde om.

- Ein må ha noko samlingar for ungdommen også, seier Marlene Brenden, som var eldst av dei seks ungdommane som hadde teke turen.

Utvida tilbod

Romsås ser for seg å høyre kva ungdommen sjølv vil gjere framover, og onsdagens aktivitetskveld var berre ein test.

- Det treng ikkje nødvendigvis vere spillkveld, seier Romsås.

Da Vigga spurt, foreslo ungdommen både bowling og paintball som andre aktivitetar dei kunne tenke seg å delta på.

- Det er bra at dei vaksne ordner til, meiner ungdommen, som alle er busette på Dovreskogen.

Dei skal også lansere tilbodet for ungar frå 1. til 6. klasse, etter sesongavslutning for allidretten denne veka.

Romsås kunne også friste med eit nytt tilbod, nemleg allidrett for ungdom, noko som ifølgje ho er heilt nytt i Dovre. Det startar 2. april, og skal vere inndelt i to gruppar, for 5. til 7. klassingar og 8. til 10. klassingar.

- Maren Liven Slette, som går idrettslina på Otta, har teke initiativet til å starte opp allidrett her. Det blir spanande å sjå om det er interesse, seier Romsås.

Med både allidrett for ungdom i to grupper, og spillkveld for både barn og ungdom, har Dovreskogen IL altså fire prøveprosjekter på gang.