La på sprang fra politiet

Politiet kunne melde om hendelsen som skjedde kort tid etter klokken 18:00 torsdag kveld. I forbindelse med kontroll av en bil som sto parkert på en rasteplass har to menn stukket til fots fra politiet.

Hendelsen fant sted ved en rasteplass langs E136 på Lora. En person ble pågrepet i et skogsområdet ved bilen kort tid etter at hendelsen fant sted. De to etterlyste personene la på sprang i hver sin retning, den ende mot Dombås og den andre på tur opp skogen mot fjellet.

Det er snakk om to rumenere i 30-årene, omtrent 170 centimeter høye med mørke klær. Det ble funnet båtmoterer i bilen, som mistenkes å være tyvegods.

Bilen er polskregistrert, mens to av karene er rumenske. Mannen som ble pågrepet er fra Ukraina, ifølge mennenes pass, kan politiet informere.

Lokale patruljer leter i området, med bistand fra patruljer fra lenger nede i dalen. Politiet tar i bruk sporhund, og har fått bistand fra politihelikopter like etter klokken 20:00. Flere sivile bistår også i leteaksjonen, informerer politiet.

Politiet ber om tips fra lokale i området.