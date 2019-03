Nyheter

I fylkene Hedmark og Oppland var det legemeldte sykefraværet på 5,6 prosent i fjerde kvartal i 2018. På landsbasis var prosenten 5,1.

- Sammenlignet med samme kvartal i 2017 har det vært en nedgang i sykefraværet i Innlandet med 2,3 prosent, sier Bjørn Lien, direktør i NAV i en pressemelding.

Lavest sykefravær i Dovre

Det laveste sykefraværet i Innlandet i fjerde kvartal i 2018 er i Dovre med 3,2 prosent, som er godt under resten av kommunene i Innlandet. Det betyr en nedgang i sykefravær for Dovre på 26,4 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i fjor. Nordre Land hadde det høyeste sykefraværet med 7,1 prosent. Lesja hadde en sykefraværsprosent på 5,2 i fjerde kvartal i 2018, som betyr en oppgang på 28,2 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i 2017.

Høyest sykefravær i helse- og sosialtjenester

Sykefraværet i dette kvartalet var lavest innen omsetning og drift av fast eiendom og informasjon og kommunikasjon med henholdsvis 3,5 og 3,7 prosent. Sykefraværet var som vanlig høyest i helse- og sosialtjenester, der sykefraværet var på 7,8 prosent.

- Dette er en kvinnedominert næring med mange tunge arbeidsoppgaver. Det er derfor ikke unormalt at sykefraværet er høyt. Sykefraværet hos kvinner er imidlertid nesten dobbelt så høyt som sykefraværet hos menn innen denne næringen, sier Lien.

Nedgang i andel graderte sykemeldinger

I fjerde kvartal i 2018 var 24,7 prosent av de legemeldte sykefraværstilfellene graderte sykmeldinger, som var noe av det høyeste på landsbasis.

- Bruken av graderte sykemeldinger har lenge vært et viktig tiltak for å redusere sykefraværet. Gradert sykemelding er i så måte mye mer vanlig hos kvinner enn hos menn. Det er ønskelig å gjøre gradert sykemelding til hovedregelen ved lange sykefravær, for på den måten å fremme nærvær og aktivisering på arbeidsplassen, sier Lien.

Slik var sykefraværet i Oppland i fjerde kvartal i 2018 sammenlignet med tidligere år: