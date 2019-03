Ivrige elevar på Lesja skule

Nyheter

Målet for prosjektet er å samle inn batteri slik at dei ikkje havnar i søpla, eller i naturen. Batterijakten er eit samarbeid mellom Miljøagentene, Clas Ohlson, Batteriretur og VARTA. Konkurransen startet for første gang i 2013. Elevane ved Lesja skule er ivrige kan lærar Audny Bakken fortelje.