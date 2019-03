Men våren lar vente på seg

Nyheter

Denne dagen blir kalt vårjevndøgn fordi både natt og dag er like lange over hele jorden. Det blir nå lengre dager fremover og man merker at solen er oppe lengre og lengre for hver dag. Dette er noe som inntreffer to ganger i året, ved vårjevndøgn og høstjevndøgn melder astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard og vitenformidler Anne Mette Sannes i en pressemelding. Selv om sommerhalvåret har begynt kan meteorologisk institutt melde om at sommeren lar vente på seg i vårt distrikt.

- Det ser ikke ut som det er så mye som minner om vår enda hos dere. Det blir en del vind i helgen og dere vil nok merke den i et par dager fram til søndag ettermiddag, forteller Kristian Gislefoss, vakthavende meteorolog hos Meteorologisk institutt til Vigga.

Utfordrende kjøreforhold

Gislefoss forteller også at det kan bli noe utfordrende kjøreforhold på Dovrefjell, med opp mot 20 sekundmeter vind.

- Det kan bli noen snøbyger også og vinden vil derfor gjøre at kjørefoholdene blir utfordrende på fjellet, forteller Gislefoss.

Temperaturen vil holde seg noenlunde stabile rundt 0 grader.

- På fjellet kan temperaturene falle ned til -8 grader, sier Gislefoss.

Ikke vår med det første

Selv om sommerhalvåret astronomisk sett har begynt vil ikke været føles som vår med det første.

- Temperaturene vil nok holde seg på minussida framover, men det kan bli noe stigende temperaturer fra onsdag. Det vil nok fortsatt ta litt tid før det blir vår og sommer, da det også vil bli perioder med snøbyger, avslutter Gislefoss.