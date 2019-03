Forslag om kutt i sommer-SFO

Nyheter

SFO holdt sommeråpent fem uker i fjor, med varierende deltakelse på mellom fem og ti barn. I forbindelse med innsparingsprosessen i Dovre kommune, skal OKO-styret onsdag kveld vurdere behovet for tilbudet opp mot innsparinger.

To uker

I saksutredningen er det satt opp mulige innsparinger ved kutt av alt fra en til alle fem uker, med maksimal innsparing på 107 000 kroner dersom samtlige uker kuttes. Det er Dombås skole som står for planlegging, organisering og drift av sommer-SFO. Skolen skal i inneværende år spare totalt 610 000 kroner.

I saksutredningen fremheves problematikken rundt å fjerne tilbudet helt, og rådmannen foreslår å kutte ned til to uker med sommer-SFO, noe som vil gi en innsparing på 61 000 kroner. I tillegg foreslår han å øke deltakeravgiften fra 1225 til 1375 kroner per uke.

Ikke lovpålagt

Dersom OKO-styret går for rådmannens innstilling, vil det kun bli tilbud om sommeråpen SFO i uken etter skoleslutt og uken før skolestart, altså uke 26 og 33. Det stilles også krav om minimum fem deltakere per uke for å starte opp.

Sommeråpen SFO er ikke et lovpålagt tilbud, og tilbudet varierer derfor i kommunene i regionen. Dovre er inntil nå den kommunen med bredest tilbud. Lesja kommune har ikke tilbud om sommer-SFO.