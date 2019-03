Seier til Johanne Killi

Nyheter

Johanne Killi gjorde kort prosess og tok NM-tittelen for Kvinner senior. Med sine 90 finalepoeng vant hun klart foran sølvvinner Sandra Eie fra Bærum skiklubb.

Tøff konkurranse

For Dombås Freeski og Snowboard stilte enda to løpere, nemlig Martin Bentdal og Erland Rykhus. De deltok i Hovedlandsrennet, som er et renn for de som er født i 2005 og 2006. I kvalifiseringen kjørte Erland inn til en syvendeplass, mens Martin kom på tiendeplass. I og med at det kun var seks finaleplasser, ble dette også den endelige plasseringen deres. Likevel en knallsterk prestasjon i tøff konkurranse, da både Erland og Martin er av 2006-årgangen og fem av seks finalister var fra 2005-kullet.

Fornøyde

Både Martin og Erland sa seg godt fornøyde med helgen, og syntes det var artig å treffe igjen freeskiere de har møtt tidligere, samt å bli kjent med nye. I tillegg synes de det er moro å prøve nye parker.

– Jeg er likevel mest fornøyd med at jeg endelig fikk satt en cork 900, forteller Erland.

Petter Ulsletten var speaker under arrangementet, så Dombås Freeski og Snowboard var representert på flere plan.

KM på hjemmebane

Nå lader Erland, Martin og en rekke andre Dombås-løpere opp til kretsmesterskapet i freeski slopestyle og Big Air på hjemmebane førstkommende helg, og de håper på mange konkurrenter og stort publikum i bakken på Dombås.