Flere Dombås-løpere til NM

Vintersesongen er på hell og snøen har startet å smelte, men skiskytterne har fortsatt et viktig renn igjen for sesongen, NM på Ål. I helgen er det tre konkurranser og siste renn for juniorene i sin cup. Det er normaldistanse, jaktstart og stafett som står på programmet for helgen, og alle de beste skiskytterne i landet er representert.

Dombås IL har fem skiskyttere på startstreken og disse er Øystein Ulekleiv og Lars Berger i seniorklassen for menn. Mari Sverdrup i seniorklassen for damer. Juni Arnekleiv skal gå fellesstart i K20-21, men hun skal også gå i seniorklassen på fredag. Kristoffer Tordhol Sverdrup skal gå fellesstart i M19-klassen på lørdag.

Programmet for NM del 2 ser slik ut:

Fredag 29. mars:

09:00: Normal, kvinner senior

12:30: Normal, menn senior

Lørdag 30. mars:

08:15: Fellesstart K20-21 år

08:55: Fellesstart M20-21 år

10:30: Jaktstart, kvinner senior

11:45: Jaktstart, menn senior

13:45: Fellesstart K19

14:20: Fellesstart K18

14:55: Fellesstart K17

15:30: Fellesstart M19

16:05: Fellesstart M18

16:40: Fellesstart M17

Søndag 31. mars:

09:00: Stafett, kvinner senior

11:15: Stafett, menn senior