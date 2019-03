Husk å stille klokka natt til søndag

Nyheter

Natt til søndag klokka 02:00 starter sommertida og man stiller klokka én time fram. Det har vært noen diskusjoner om dette skal avskaffes, men foreløpig er det ingen endringer.

- Mange har håpet på at det snart blir slutt på klokkestillingen. Det blir det altså ikke foreløpig ikke. Et plaster på såret er at vi får lysere kvelder. Det er godt nytt for både A- og B-mennesker, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

I likhet med EU har Norge stilt klokka i lengre tid. Tirsdag gikk Europaparlamentet inn for at det fra 2021 skal være opp til hvert enkelt medlemsland å bestemme om man vil beholde vintertiden eller sommertiden som sin standardtid. Medlemslandene i EU må bestemme seg for hvilken tid de vil følge innen 1. april 2020.

- Det er mange meninger om å stille klokka. Dette er noe som vekker engasjement hos veldig mange. Ikke minst småbarnsforeldre, som meg selv. Norge er i gang med å vurdere forslaget for vår del, og saken vil sendes på høring, sier næringsministeren.

En grei huskeregel er at klokken alltid skal stilles mot nærmeste sommer. Altså en time fremover om våren (mot sommeren) og en time tilbake om høsten (mot sommeren).