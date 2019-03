Medalje til Juni

Nyheter

Juni gikk inn til en kjempeflott tredjeplass og med det skaffet hun seg en bronsemedalje på normaldistansen i senior-NM, i konkurranse mot gullvinnere fra VM. Alle landslagsløperne stilte til start, med blant annet Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland.

Hun ledet hele rennet før tredje skyting, men der ble det tre bom og da gikk to jenter forbi Juni før siste runde, men en bronsemedalje i senior-NM for en junior er ikke mange forunt. Juni fikk til slutt fem bom og dermed fem tilleggsminutter. Hilde Fenne fra Voss vant rennet med seks bom og Tonje Marie Skjelstadås tok sølvmeldajen med fem bom. Mari Sverdrup gikk også et flott renn med ellevteplass og åtte tilleggsminutter.

Senior-NM fortsetter senere i dag med normaldistansen for menn og videre i helgen med jaktstarter og stafett. Da skal også juniorene gå fellesstarter.