Mye flott musikk og sang på samfunnshuset

Nyheter

I går kveld var det mye folk på Lesjaskog skule for å se på de flotte musikantene som til daglig øver der. Lesjaskog skulemusikk, Mia Andrea Stavem, Marie Vognild, Lesja/Lesjaskog sangkor og Kjøremgrenda musikkforening holdt konsert denne kvelden med flere gode innslag.

- Huskonsert har vært en tradisjon på Lesja og jeg synes det var artig at vi fikk det til her også, forteller Silje Stueflotten, som var konferansier for kvelden.

Vise fram hva som skjer

Stueflotten forteller i starten av konserten at den er til for å vise fram hva som skjer på skolen sent på kveldene når det lyser i gymsalen.

- Jeg er veldig fornøyd med hvordan det ble i kveld. Vi visste jo ikke om det kom til å bli noe folk her, men det har vært veldig bra, sier Stueflotten.

- Samtidig håper vi dette blir en tradisjon også her, legger hun til.

Fornøyde ledere

Det var både sang, pianospilling og korpsmusikk på konserten og alle fikk vist seg fram fra sin beste side.

- Jeg er veldig fornøyd og det er artig å vise fram bygda på en slik kveld, sier Arne Bakken, dirigent for Kjøremgrenda musikkforening.

Marie Vognild og Mia Andrea Stavem spilte piano for de frammøtte og kulturskolelærer Jørgen Brandli var fornøyd med kvelden.

- Jeg synes de klarte seg veldig bra. Både den minste og den eldste av mine elever fikk vist seg fram, sier Brandli.

De forskjellige deltagerne på konserten øver både på Lesja og Lesjaskog, og derfor er det fint også å ha en konsert her.

- Vi øver her hver første mandag i måneden, forteller Bakken.

- Det er også bra at det kom så mye folk her. Vi kunne jo ikke vite hvor mange som kom, tillegger Brandli.