Påskekyllinger og påskeharer på Lesja stasjon

Nyheter

Til tross for få forhåndspåmeldte, dukket hele 20 unger opp for å lære å lage påskekyllinger og påskeharer.

Kreative barn

Det var Lesja husflidslag som sto for arrangementet og Linda Kalhovd Flittie var instruktør for dagen. Hun forteller at målet er å få med ungene på ulike kreative prosjekter.

– I dag har vi laget påskekyllinger av avlagte sokker, samt kaniner av strikkede lapper, sier hun.

Ivrige unger

Rommet er fylt av ivrige unger, og mange flotte kyllinger og harepuser. Helene Skurdal har reist helt fra Sør-Fron for å være med på påskeverkstedet. Hun holder frem en fin liten påskehare, som er i ferd med å få påmontert øyne.

– Den var litt vanskelig å lage, men det var veldig moro, forteller hun.

Alle som deltok på arrangementet fikk en fin diplom fra Norsk husflid, i tillegg til de flotte produktene de lagde selv.