15. Ridderrenn for Geir Arne

Selv stilte han til start i det tradisjonsrike rennet, uten de helt store forventningene til egne prestasjoner.

– Jeg er fornøyd med resultatet med det manglende treningsgrunnlaget mitt, sier Hageland, som stilte i klassen «veteran sittende» og kom her inn til femte beste tid.

– Arrangementet er i første rekke en inspirerende sosial arena. Og det er det store treningsmålet for mange. Det burde nok jeg også ta litt mer seriøst fremover, sier han.

Langrenn kjernen

Ridderrennet er et skirenn for folk med ulike funksjonsnedsettelser. Rennet arrangeres som en del av Ridderuka, som kan skilte med et stadig bredere aktivitetstilbud.

– Kjernen har alltid vært langrenn. Nå kan du også være med på alpint, snowboard, skiskyting, hundekjøring, truger og fjelltur. Alt under kyndig ledelse fra Forsvaret og ledsagere fra flere skoler, forklarer Hageland.

Brobygger

Han synes at Ridderrennet er en flott brobygger for inkludering.

– De nevnte ledsagerne er i hovedsak studenter fra idrettsstudier. Her får de innblikk i muligheter og perspektiver fra personer som har andre utfordringer enn studentene møter i det daglige. Og vi som deltakere blir også utfordret av «nye øyne». Det er et givende samarbeid, sier Hageland, som de siste to årene også har vært koordinator og leder under Ridderuka, for en gruppe fra Momentum, som er en interesseorganisasjon for arm- og beinprotesebrukere.

Internasjonal inspirasjon

Ridderrennet ble grunnlagt av den blinde plateartisten og helsesportsentusiasten Erling Stordahl, og ble første gang arrangert i 1964. Ridderuka ble startet opp fire år senere, og arrangementet har sendt inspirasjon også utover landegrensene. Blant annet har Kina startet opp sin egen ridderuke.