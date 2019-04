Mulighetsstudie med håp om nytt hotell på Bjorli

Nyheter

Formannskapet i Lesja innvilget Lesja kommune 100 000 kroner fra næringsfondet som skal gå videre til arbeidet med en mulighetsstudie for Bjorli. Bjorli utvikling AS, som er et selskap eid av Per Øverbø fra Molde, Jon Kjetil Gjørtz fra Ålesund og Aslak Enstad fra Bjorli. Selskapet tok kontakt med Lesja kommune i fjor høst. De ville se på mulighetene for å utvikle Bjorli, og gi vekst som reiselivsdestinasjon.