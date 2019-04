Thunderstruck

Nyheter

Den seksårige kaldblodshesten gjorde kort prosess og stakk rett til tet fra start, og seilte fra det øvrige feltet. Ingen av konkurrentene hadde sjanse til å hente ham inn, og han gikk inn til en suveren seier, rundt 80 meter foran nummer to. Kusk Dag-Sveinung Dalen uttalte til trav365 at han aldri har vunnet et travløp så overlegent.