Nyheter

Hvert år dør så mange som 6000 personer av uventet hjertestans. En hjertestarter kan redusere dette tallet betraktelig. Av alle som blir rammet av hjertestans kan hele 74 prosent være reddet innen tre minutter, dersom de får riktig hjelp, for eksempel av en hjertestarter. Skulle en situasjon oppstå tar det tid før medisinsk personell når frem til ulykkesstedet. Hjertestarteren kan være avgjørende for om man overlever eller ikke, ifølge tall fra vertikalhelse.no.

Årlig førstehjelpskurs

I Lesja kommune er det hele ni hjertestartere som er registrert. Bjorli har tre, Lesjaskog en, Lesjaverk en, Drosjen til Sanden har en, to i Lesja sentrum, og en rett utenfor sentrum.

Hvert år arrangerer Lesja innkjøpslag førstehjelpskurs for de ansatte. Under fjorårets kurs hadde kursholderen med seg en hjertestarter som de ansatte fikk lære seg å bruke.

– Jeg så nytten i en slik hjertestarter, og sjekket litt opp. Det var ingen i nærområdet som var åpen 24 timer i døgnet, og tilgjengelig for alle. Så jeg var fast bestemt på at den skulle henge ute i varmeskap istedenfor inne. Den avgjørelsen tror jeg kan redde liv, ved at alle kan bruke den, ikke bare vi som arbeider inne på innkjøpslaget. 20 000 kroner høres kanskje mye ut å investere, men det er en billig livsforsikring, mener Ola Bottheim på innkjøpslaget.

Positiv respons

Bottheim la frem ideen sin for ordfører i Lesja, Mariann Skotte, og hun responderte positivt.

– I en krisesituasjon teller hvert minutt, og selvsagt ville vi være med å spleise på noe som kan redde liv. Det at den er plassert midt i sentrum, og at man kan kjøre bil helt inntil er ikke tilfeldig, vi ville at den skulle være tilgjengelig for så mange så mulig, forteller ordføreren.

Nesten samtidig som hjertestarteren ble montert på innkjøpslaget ble det også montert en hjertestarter på Coop Marked Lesjaverk. Den var det Lesja Røde Kors som hadde kjøpt.

– Vi ville gi noe tilbake til hytteeiere og innbyggere, de bidrar med å pante flasker. Så vi tok panten fra flaskene og kjøpte en hjertestarter til bygda, som takk, forteller Asbjørn Espeseth i Lesja Røde Kors.