Rolig start på påska i Lesja og Dovre

Nyheter

Både politiet og hjelpekorpsene i Lesja og Dovre melder om en rolig start på påska.

– Det har vært ei rolig helg. Vi har ikke vært ute på noen oppdrag i forbindelse med påska, sier Tor Jørgen Bøe ved Lesja og Dovre lensmannskontor.

Hjelpekorpsene i både Brennhaug, Dombås og Lesja Røde Kors er fullt bemannet i påska. De har heller ikke vært nødt til å rykke ut til noen som trenger hjelp.

Asbjørn Espeseth i Lesja Røde Kors er stasjonert ved Fjellvegen på Lesjaverk hele påskeuka.

– Dagene har bestått i å snakke med blide og hyggelige folk, sier Espeseth.

Resten av hjelpekorpset har hjemmevakt, to og to.

– I påska i fjor hade vi to oppdrag, begge i langrennsløyper på Bjorli, sier Espeseth.

Ole Fredrik Hage i Dombås Røde Kors sier de også har to personer på hjemmevakt hver dag, men at det hittil ikke har vært nødvendig å rykke ut.

– Vi har hatt noe varekjøring, ellers er det rolig, sier Hage.

Brennhaug Røde Kors har folk stasjonert ved Eftansåe fra palmehelga til og med 1. påskedag.

– Ellers har vi hjemmevakt døgnet rundt, forteller Stian Wernberg i hjelpekorpset.

Brennhaug har også hatt en del kjøreoppdrag med varetransport, men har ikke måtte bistå noen som trenger hjelp.

Løyper i fjellet

Alle tre hjelpekorps har lagt tilrette for at skituristene kan nye fjellet på best mulig måte.

Brennhaug har stikka løyper fra Eftansåe til Grimsdalshytta, fra Grimsdalshytta via Haverdalen til Dørålen, fra Grimsdalshytta til Haverdalsseter og videre til Eftansåe.

– Det blir som en rundtur og et stort løypenett, sier Wernberg.

Dombås Røde Kors har stikka løype fra Hageseter og over til Grimsdalshytta, og Lesja Røde Kors har merka løype fra Fjellvegen via Merrabotn til Gåsbu på Dalsida.