Har nesa di blitt rødere enn du trodde i påska? Her ser du grunnen

Meteorologisk institutt utarbeider UV-varslingerhver dag.

De siste dagene har det vært lik solstryke over Lesja og Dovre som det vanligvis er i Sør-Norge i juni og juli og vår og høst i Spania.

Fargekodene viser hvor mye ultrafiolett (UV-stråling) det ventes. Over Lesja og Dovre er det oransje farge, noe som betyr sterk stråling. Meteorologisk institutt sier at det da bare kan ta mellom en halvtime og en time før mulige solskader oppstår, og at solfaktor med minst faktor 14 før brukes. Middels tykt skylag vil omtrent halvere UV-indeksen.

Det hjelper heller ikke på at ozonlaget som beskytter jorda for stråling fra verdensrommet over Norge er 20 prosent tynnere enn det som er vanlig denne årstiden.

– Det litt tynnere ozonlaget skyldes været. Det henger sammen med høytrykkssystemet vi har akkurat nå, sier Kommunikasjonssjef, Christine Forsetlund Solbakken i NILU – Norsk institutt for luftforskning til NRK.

Ozonet i nedre del av stratosfæren, blir da presset opp og ut til siden. Når dette været endrer seg, kommer verdiene til å øke igjen.

Det er likevel ingen grunn til å sitte inne de kommende dagene. Når påskehelgen kommer er det meldt overskyet både på Dombås, Hjerkinn og Bjorli.