Marie og Live held opne dører for påskefolket

Etter stor suksess med kafé i Lesjaverk sentrum i sommar ville Marie Vognild og Live Thorsplass også skape eit tilbod i påskeveka.

– Dei som hadde kafé her før oss hadde også opent i påska, og vi fekk høyre at det var godt med folk. Derfor ville vi prøve, seier dei.

Dei er å finne bak disken frå tysdag til og med torsdag. Tilbodet er populært.

– Det er både fastbuande, hyttefolk og forbipasserande som er innom. I går var det fullt med folk ute her heile dagen, seier Live.

Mange sitt lenge, andre tek seg berre ein snau kaffekopp.

– Det er fint med ein slik kafé, det betyr mykje for Lesjaverk som stad, seier Torill Motterud, som kosa seg med kaffe og kaker saman med Ester Thorsplass og Edvard Akerløkken.

Ved borda ute i den skarpe påskesola sitt det ei god blanding av fastbuande og hyttefolk. Fleire kjem til at dei som «berre» skulle ein tur på butikken.

– Dette er eit kjempetiltak, vi er her for å både ta oss ein kaffe og for å treffe kjentfolk, seier Anne Mari Bekken og Per Olav Helgesen.

Dei to kjem frå Løten, og har hatt hytte på Lesjaverk sidan 2010. Sidan har dei vore på Lesjaverk kvar påske. Dei har tidlegare vore mykje på Dalsida, men fekk tips av verkingen Sørine Melgård om hytte til salgs.

– Det er viktig og triveleg at vi har blitt kjent med bygdefolket, seier dei.