Silje Olava fra Dovre er nybakt musikalinstruktør

I tråd med målsetningen om å inspirere til gründerskap i lokalmiljøet, har ungdomsmusikalen i år hentet inn en rekke tidligere musikaldeltakere som instruktører. Silje Olava Bakken fra Dovre var en av de som ble håndplukket, og takket gledesstrålende ja da hun fikk forespørselen. Lørdag hadde teamet sitt første møte.

Silje var selv med i «Hair» og «Boogie Nights»-oppsetningene som danser. Nå ser hun frem til å kunne gi noe tilbake igjen til produksjonen.

– Det var på musikalen at min lidenskap for dans startet. Uten den introduksjonen, mulighetene og det å bli pushet der, hadde jeg nok aldri kommet dit jeg er i dag, sier hun og legger til at musikaldeltakelsen har betydd mye for henne.

– Jeg har fått spørsmålet før og det er egentlig litt vanskelig å sette ord på. Det var et springbrett med hensyn til dansingen for meg. Så var det dette med å jobbe sammen med andre for en felles produksjon. Jeg ble kjent med mange nye folk. I tillegg er det en personlig boost. Det gjør deg trygg på deg selv. Kort sagt veldig verdifullt, for man ble styrket på så mange områder, utdyper hun.

Derfor ble hun også helt i ekstase da hun fikk telefon med spørsmål om å være instruktør til neste års oppsetning, Rock of ages.

– Jeg ville svare ja tvert, for jeg kjente at dette var noe jeg absolutt ville. Men jeg måtte avklare med arbeidsgiver først. Heldigvis var det helt i orden for dem, sier hun fornøyd.

Silje jobber som dansepedagog, koreograf og danser i Oslo, i tillegg til en del egne prosjekter. Det siste året har hun også studert for å kunne bli en enda bedre pedagog, som hun selv sier. Nå gleder hun seg til å veilede unge dansetalenter i Nord-Gudbrandsdalen.

– Det betyr enormt mye å ha fått denne muligheten. Det er fantastisk å kunne bidra i lokalmiljøet, og samtidig jobbe med det jeg brenner for. Og det er meningsfullt arbeid, å veilede ungdom på leit etter seg selv. Jeg vil være den personen som Anne Bryhn var for meg den gangen jeg var med, sier hun.

Hun var ikke godt kjent med Rock of Ages fra før, men har sett filmen og nå har hun og de andre instruktørene også fått lese manus.

– Musikalen hedrer rocken, så da passer det jo godt at jeg er veldig glad i rock. Det er mye musikk. En eneste lang rockekonsert, med mange kjente låter, forteller hun og lover at det skal bli både humor, fart og fyrverkeri.

Silje forteller at hun liker å by på seg selv når hun underviser, og vil bringe med seg masse engasjement inn i rollen som instruktør.

– Jeg vil være meg. Jeg er en energisk person, med kunstneriske visjoner. Og jeg kommer nok til å kaste på dem en del utfordrende oppgaver. Jeg liker å kreve og utfordre både meg selv og de jeg underviser. Det hender seg jeg sjokkerer selv de jeg har undervist jevnlig, sier hun og ler hjertelig.

Hun har allerede begynt å legge planer for koreografien, og kan røpe at det blir veldig allsidig, men at hun nok kommer til å bruke mye av sin egen spesialitet, hip-hop.

– Jeg vil blande inn hip-hop for å få frem litt av råskapen, utdyper hun.

Etter første møte med de øvrige instruktørene, har Silje fått inntrykk av at det er satt sammen et bra team.

– Alle har mye å tilføre innenfor sitt felt, til tross for at vi er relativt unge. Nå har vi satt i gang idémyldring, og det kommer til å bli et fyrverkeri av en musikal. Vi kommer ikke til å holde tilbake noe, lover hun.

Musikalen krever mye folk på scenen, for å få troverdighet i historien. Nå håper Silje at ungdommen ikke lar seg stoppe av sjenanse og usikkerhet, men at de kommer på auditionen, som holdes til høsten. Nå kan alle mellom 15 og 30 år være med.

– Vil du være med og bygge noe bra, kom på audition i september! Vi har behov for folk både på og bak scenen, oppfordrer Silje, som ser gleder seg til å kunne reise hjem i forbindelse med musikaløvingene.

– Dovre betyr mye for meg. Det er her jeg er oppvokst og har hjertet mitt. Jeg trives i Oslo, men det er Dovre som er hjem, avslutter hun.