Møt Pippi - Norges sprekeste veskehund

Hun er en livsglad og ekstremt energisk hund, ifølge eieren Marianne Carlson Gråberg.

– Pippi er i tillegg veldig sosial og tillitsfull, generelt sett en snill hund som liker å være med på det meste. Jeg har henne med i stallen når jeg skal trene hest, og hun trives når hun får være med. Inni hodet hennes er hun nok like stor som de dyrene hun møter, om det er hest eller hund, så hun har mange venner på «sin egen størrelse». De gangene vi har vært på tur og jeg har tenkt på at det kanskje blir langt for henne, har jeg puttet henne i sekke eller inn under jakka. Da blir hun sinna, for hun vil gå selv, forteller Marianne.

Sprek type

Lille Pippi på 1,5 kg har gått på både Mesterhø og Veslehjerkinnstjønnin.

– Som regel går vi i nærområdet, men det hender vi tar noen langturer. Den beste turmaten Pippi vet er kokt skinke. Jeg føler ikke at det er noen begrensning at hun er liten. Stort sett kommer hun seg frem der hun vil, og de få gangene hun ikke har gjort det, så er hun så lett at jeg kan bare ta henne under armen over de krevende partiene, forteller Marianne.

Perfekt energinivå

Da Marianne fikk tak til Pippi var hun allerede unghund.

– De som hadde kjøpt henne som valp syns hun var litt for mye hund, og for mye energi. Da tenkte jeg at dette er perfekt. Mitt beste turminne med Pippi er faktisk en av de første turene vi hadde sammen. Da gikk vi fra hjemme i Gråberg, om slalåmbakken og opp til allemannsrøysa, og hjem igjen. Hun var i fullt driv hele turen, ikke ville hun sitte i sekken, og ikke ville hun ha pause. Jeg ble både forbausa og imponert på samme tid, for en viljestyrke i en liten kropp, forteller Marianne.

Ut og opp til fjells

Nå er det påske, og Marianne har turtipsene klare.

– Mitt beste påsketips er rett å slett å komme seg ut, og opp til fjells. Det behøver ikke å være så fancy, eller langt, men å få slikke litt sol med utsikt er perfekt. Gjerne sammen med en firbeint venn. Hundene mine elsker å være ute. Det gir meg mer energi og glede med turen å se at de har det gøy, avslutter Marianne.