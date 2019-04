Solfrid satser på kortreiste produkter

Nyheter

På garden Søre Lien på Lesjaskog er hun i ferd med å bygge opp et stadig mer etterspurt tilbud som tilleggsnæring, basert på familiens gårdsdrift.

– Vi ønsker å satse på sau som et helhetlig produkt, forteller Solfrid.

Produktspekteret som er under oppbygging, går fra skinnfeller og lammekjøtt, til gardsopplevelser. Kortreist og ekte er stikkordene.

Hun gikk sitt første kurs i skinnfellsying allerede i 2005, og sydde først skinn til eget bruk, men fikk etter hvert lyst til å ta produksjonen videre. Nå syr hun skinnfeller for salg og produktene har blitt svært godt mottatt.

– Sitteunderlag går det mye av. De brukes av barnehageunger og skoleelever, hyttefolk, turgåere, og er også populære bryllupsgaver, forteller Solfrid og viser frem flere fargerike skinn som er ferdig sydd og påtrykket ulike motiver.

At det ble Gammalnorsk spælsau på gården er ikke helt tilfeldig. Dyrene er hardføre, nøysomme og har skinn i et bredt spekter av farger, og dessuten var faren til Solfrid med og startet Landslaget for Gammalnorsk spælsau for 20 år siden, da rasen var utrydningstruet.

– Rasen er heldigvis over det kritiske nå, forklarer Solfrid.

For to år siden tok de igjen 12 lam på nisjeavtale fra Nortura, for å se om det kunne være etterspørsel etter kortreist og spesialskåret kjøtt. Det var det. De samarbeider med Bjorli fjellmat, og Solfrid er med og parterer kjøttet der, etter kundenes ønsker.

– Kundene mottar kjøttet ferdig oppdelt og pakket, og står ofte klare utenfor porten til Bjorli fjellmat, slik at vi bare kan overlevere direkte der. Stort mer kortreist kan det ikke bli, sier Solfrid fornøyd.

Så langt er det kun sosiale medier som er benyttet til markedsføring. Hytteeiere på Bjorli og Lesjaverk utgjør to tredjedeler av markedet, mens de lokale utgjør resten.

Hun har fokus på nytenking og å bruke alle deler av dyret, og har søkt midler fra Innovasjon Norge for å videreutvikle bedriften. Første mål er en deltidsstilling som hun kan ha ved siden av jobben som allmenningsbestyrer.

– Vi ser for oss å tilby pakker, med eksempelvis kjøtt og skinnfeller. Jeg har også tenkt litt på å forsøke røyking og annen foredling av kjøttet, men dette er kun på idéstadiet ennå. Vi må tilpasse oss markedets ønsker, sier Solfrid.

Som en del av totalpakken har hun også en drøm om å tilby gårdsopplevelser, som en del av aktivitetstilbudet for turistene som besøker omegnen. At folk kan få komme og se på lammene som slippes på utmark, gjerne etterfulgt av grilling og sosialt samvær. Eller at de kan bli med på tilsynsturer. Få et innblikk i hvordan ting fungerer, i en hverdag som mange stadig er fjernere fra.

– Noe man kan ta med barn og barnebarn på, utdyper hun.