Venås kan fortelle at når det er minusgrader om nettene vil snøskredfaren være ganske stor selv om det er plussgrader på dagen.

- Det ligger igjen noe og det er fare for at dette løser seg opp på dagen, og da kommer fort skredet. Jeg er litt bekymret nå i påsken, forklarer Venås.

Ifølge varsom.no sin oppdatering de siste dagene er det spesielt stor skredfare i Nord-Norge med rødt farenivå, men også gult farenivå i Jotunheimen og på Vestlandet. Dette skyldes mye på grunn av de gode temperaturene den siste uka.

Vær forsiktig

Å være i bratte heng med mer enn 30 grader helling er en risikosport, og man bør være erfaren å vite hva man driver med hvis man skal ferdes i slikt terreng.

- Du må se an henget, spesielt når sola steiker og temperaturen er ganske høy, forteller Venås.

- Sola tar på topplaget og da løsner det fort, legger han til.

Ta med utstyr

Det er viktig å ha med seg riktig utstyr på tur, men like viktig er det å prøve det på forhånd slik at man vet utstyret fungerer som det skal.

- Spade, mottaker og søkestang er viktig å ha med, men prøv det på forhånd, forteller Venås.

Han har flere tips for hvordan man kan prøve utstyret.

- Lag gjerne en stafett der du graver ned en sixpack eller noe annet. Gjør det til en artig øvelse, sier han.

- Sjekk været

Han er også veldig opptatt av å sjekke forholdene og værmeldingen før man drar ut på tur.

- Sjekk været. Det er viktig å følge med på værmeldingen og varsom.no er en fin måte å se på skredfaren. Les også teksten og ferdselsrådene på nettsiden, anbefaler han.

- Jeg vil helst ikke hente folk i fjellet, tilføyer han.

Store krefter

Det beste er selvsagt å ikke havne i en situasjon der snøskredet inntreffer, men skulle man være så uheldig er det noen tips å ta med seg.

- Hold deg lengst oppe i bakken slik at man unngår mye snø over seg. Jeg har vært borti ett skred og da la jeg meg i fosterstilling som en refleks sikkert. Mange sier at å svømme og komme seg over på ryggen er det beste, men helst ikke kom borti snøskred i det hele tatt, forteller Venås.

Det er mye krefter som er i spill og dette er ikke noe man spøker med.

- Det går opp mot 200 kilometer i timen, så dette er ingen spøk. Det beste er å holde seg unna bratte heng, og gå en omvei om det er mulig. Er du i tvil så ta et skredkurs, men det viktigste er å være ute på tur og prøve det i praksis, avslutter Venås.