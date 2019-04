Som hund og katt

Nyheter

Elghunden Bella og katten på garden (begge 1 år) er nemlig bestevenner og neste uadskillelige. De har vokst opp sammen, og gjør nesten alt i lag.

– Når Bella og jeg skal ut på tur, følger katten med, gjerne på to-tre timer lange turer, sier matfar, Frode Stordal.

Men som seg hør og bør er katten litt sær, og dersom andre enn de tre skal være med på turen, er det ikke støtt hun vil være med.

Blir fornærma

Når de er ute på tur, er det nesten som å ha med seg to hunder, for katten hermer etter alt Bella gjør. Om Bella finner et spennende spor å snuse på, kommer katten raskt etter og vil også snuse. Under en innpåstilling på to elger, som var rundt 40-50 meter unna, satt katten seg rett ned. Den skjønte at det var noe i gjære.

– Men om hun ikke får være med på tur, blir katten sur. Om vi for eksempel tar bilen og reiser på skitur, da er hun skikkelig fornærma når vi kommer hjem igjen, skratter Frode.

Også hjemme på gården henger de to firbeinte sammen. Litt lekeslossing er daglig rutine, men de to er veldig forsiktige med hverandre nå. Selv om katten fikk noe hard behandling da Bella var yngre, kan ikke Frode få fullrost hunden.

– Hun er utrolig snill, på alle vis, sier han.

Den unge hunden viser stor interesse og talent for jakt, til matfars store glede. Eksteriøret har hun også med seg, og har allerede oppnådd en rekke gode plasseringer på utstillinger rundt om.

– Jeg er så takknemlig for at jeg fikk kjøpe Bella fra oppdretter Noralf Torjul, og jeg setter stor pris på den gode oppfølgingen vi har fått, sier Frode.

Spør man katten, er nok hun også svært takknemlig for å ha fått verdens beste lekekamerat.