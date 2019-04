Ståle var på påskeferie i selvbygd «anneks»

Nyheter

Ståle Bjorli er født og oppvokst på nettopp Bjorli. Han har bygd seg hytte på tomt fra hjemgarden Dersy. Han har «beste tomta i by´n». I utkanten på feltet, ute på kanten med utsikt over Bjorli. Det er ski-in avstand til skiheisen og nærmest tøffelavstand til hjemgarden. Tilnavnet «annekset» var det en kamerat av ham som kom opp med under byggeperioden. Han skulle levere varer, og slo en spøk som ble varig.

– Han sa «Jammen Ståle, du bygger deg jo ikke større hytte enn det andre bygger seg anneks», ler byggherren.

Når man ser mange av hyttepalassene som har kommet opp rundt, så kan man skjønne tilnavnet til hytta.

– Etter at flere hytter har kommet opp er det noen som har ment at vi burde døpe den om til utedassen. Men det får klare seg med annekset, ler Ståle.

Et eget sted

Ståle er samboer med Marion Stavheim fra Lora. De har brukt mange ferier i hjemkommunen, der de har vært halvparten i hvert barndomshjem. Det var derfor en super mulighet å få ei tomt på snøsikre Bjorli.

– Etter hvert som familien vokser er det godt å få sitt eget, sier de.

Nå har de et sted som de kan ta med egne gjester, samtidig som de har god mulighet til å være sammen med familien.

Selvgjort er velgjort

Hytta er satt opp i elementer som Ståle har bygd selv i garasja hjemme i Lismarka. Det startet han med i november 2013, og tok rundt tre måneder å få dem ferdig. Han er snekker av yrke, og har gjort alt selv både ute og inne.

– Elektriker og rørlegger har vi hatt. Og vi har hatt god hjelp av familien, sier Ståle.

Tomtearbeidet startet i mai 2014, hytta var ferdig ute og under tett takk sommeren samme år. De flyttet inn sommeren 2015, og det året var det planlagt julefeiring på hytta.

De hadde også bedt inn mange venner på besøk til nyttårshelgen. Julefeiring ble det, men ikke helt som planlagt. Når vannet ble tilkoblet begynte det plutselig å boble fram vann langs listene. Vannlekkasjen gjorde at alle gulv måtte legges på nytt, så først ved vinterferien i 2016 kunne endelig byggepunktum bli satt. Annekset er absolutt stort nok. Det er plass til hele familien med til sammen fire barn og ett barnebarn og vel så det. 14 personer har de vært der på det meste.

Helgejobb på hytta

Døtrene Marte og Tirill har begge fått seg ferie- og helgearbeid på Bjorli. Marte jobber på Bunnpris og Tirill i T-Kroken.

– Hadde vi hatt jobb hjemme i Lismarka hadde de måtte være hjemme for å kjøre oss på jobb, da er det bedre at vi har jobb her, sier Tirill.

Da har de også blitt kjent med noen av de lokale ungdommene. Og det har blitt kjent at de to jentene på jobb har dobbelt lesjaopphav.

– Det hender noen sier at jeg må hilse til bestefar Peder, men jeg vet jo ikke alltid hvem det er som hilser, ler Marte.