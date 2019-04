Uenighet rundt flystøy og helligdagsfred

Nyheter

Finværet gjorde det mulig å ha mye aktivitet i lufta, noe som ikke bare ble positivt mottatt. Lesja kommune mottok henvendelse fra flere hytteeiere på Bjorli, som var lei av at flyduren over området ødela helligdagsfreden. Samtidig ble det på sosiale medier en vid diskusjon rundt temaet, etter at det ble lagt ut et innlegg som stilte spørsmålstegn rundt flytrafikken på Bjorli i påsken.