Poltiet bevæpnes over hele landet 17.mai

Nyheter

Politidirektoratet har besluttet at innsatspersonell som jobber i tilknytning til større arrangementer og folkeansamlinger 17. mai skal være bevæpnet.

– Vi vet ikke om arrangement vi skal være til stede på per i dag. Vi har ikke fått endelig beskjed på hvordan vi skal gjøre det her. Om vi er bevæpnet skal ikke dette noe folk reagerer på, sier Jørn Morten Sletta, som er leiar for forebyggende- og ordensseksjonen i Nord-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt.

Han sier at det i Lesja og Dovre ikke er noen tradisjon for at politiet går først i toget 17.mai, slik det er andre steder.

– Disse politifolkene er uansett ikke bevæpnet, sier han.

I fjor ble 17.mai toget i Oslo passet på av bevæpnet politi. Det var også satt opp sperringer til sidegater. Enkelte andre byer hadde fremskutt lagring.

Politidirektoratet sier at det ikke foreligger konkrete trusler mot 17. mai. De har iverksatt tiltak de mener er nødvendige for at nasjonaldagen kan gjennomføres på en trygg og god måte.

- Hendelser ute i Europa de senere årene er en påminnelse om at vi alltid må ta høyde for at uønskede hendelser kan inntreffe. Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, er dette noe vi tar på alvor gjennom å sørge for å ha god beredskap tilgjengelig denne dagen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.