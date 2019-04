Anne-Marie ble årets ildsjel

Nyheter

Årets pris gjekk til ein dyktig og særs aktiv person innan Røde Kors. Løftingsbakken blir beskreven som omsorgsfull, er god på å ivareta dei frivillige, og har ei særs positiv haldning.

Ho har vore ein aktiv leiar i lokallaget, som har blant anna hjelpekorps, besøksteneste og ny-oppstarta norsktrening.

I grunngjevinga står det også at Løftingsbakken er god på å oppretthalde og vidareutvikle etablerte aktivitetar, ser moglegheitar for å starte nye ting og har alltid tid og plass for nye frivillige, og gjer alt i alt ein heiderleg innsats for Røde Kors.