- Bli med i folketog på Dombås

– Vi har kjempelyst til at alle som kan krype og gå her på Dombås er med og går i tog, sier Kristin Brenna, Therese Myhren og Freddy Kleveland.

Særlig oppfordrer de lag og foreninger til å børste støv av faner som ligger bortgjemt på loft, i kjellere og klubbhus rundt om i bygda.

– Vi ønsker oss et langt folketog for å markere en viktig og flott dag, slik at vi som voksne kan vise de unge hvor viktig denne dagen er, sier Brenna, og legger til at de lagene som måtte ønske være med, kan ta kontakt med enten henne eller Kleveland.

Nytt av året er at toget starter fra Dombås kirke, rett etter gudstjenesten, og går en litt annen rute enn tidligere. Det er oppmøte på parkeringsplassen utenfor kirken, der man vil få anvist plass. Toget blir som vanlig ledet an av Dombås musikkforening.

– Vi setter umåtelig stor pris på den alltid tilstedeværende musikkforeningen, sier Brenna.

Komiteen håper mange finner veien til folketoget, og ønsker nye og gamle faner velkommen.