På fredag starter ryddeaksjonen i Lesja og Dovre

Nyheter

I samarbeid med Hold Innlandet Rent har de lokale bondelagene i Lesja og Dovre hevet seg på aksjonen.

Oppfordrer frivillige

På fredag og lørdag inviterer Lesja og Lesjaskog Bondelag alle frivillige til å delta på aksjonen. Det vil da være oppmøte for dem som ønsker å delta på Lyftingsmo fredag ettermiddag, hvor man vil få utdelt sekker, hansker,vester og et område hvor man skal rydde.

Ryddeaksjonen starter i Dovre på lørdag, med "kickoff" på kaféen Heime, Dombås, hvor det vil bli gratis servering av mat og drikke, og utdeling av vester, søppelsekker og hansker.

På fredag arrengeres ryddeaksjonen for 7. til 10. klasse i Dovre, hvor hver skole får 2000 kroner per klasse for å delta.

Containere settes ut rundt omkring i Lesja og Dovre til levering av søppel, og det er tillegg mulig å levere på Miljøstasjonen.

Gjør det enkelt

Arrangørene legger opp til en lavterskel aksjon, hvor alle monner drar. Enten man skal ut og lufte hunden eller ut på joggetur, oppfordrer de folk til å ta med seg en sekk til søppelplukking.

Utvidet aksjon

I Dovre har Bondelaget planer om en utvidet aksjon, som vil foregå også neste uke fram til 12. mai, hvor fokuset vil være på rydding av rundballplast på avveie.

- Dette er et stort problem i Dovre, og nå må vi gjøre noe. Vi kan ikke ha det slik rundt oss. Det er meget negativ PR for næringen vår, og vi vil egentlig ikke ha det slik, forteller Bjørnhild Vigerust i Dovre Bondelag.